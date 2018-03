Svelata la cover di ONE PIECE Novel A, il romanzo dedicato a Portuguese D. Ace

Shueisha, editore proprietario di Weekly Shonen Jump, ha ufficializzato l'uscita di, un nuovo romanzo dedicato esclusivamente al personaggio di Portuguese D. Ace, il compianto fratello adottivo di Monkey D. Rufy deceduto a Marineford. L'editore ha svelato in queste ore la copertina della novel.

ONE PIECE Novel A è scritto dall'autrice giapponese Sho Hinata, che ha già realizzato altri romanzi come Naruto - Konoha Hiden: Shūgenbiyori e Naruto - Konoha Shinden Yukemuri Ninpocho, ma supervisionato dal maestro Eiichiro Oda (creatore del manga originale) in persona. La novel non ha ancora una data di uscita specifica, ma intanto Shonen Jump ne conferma l'edizione e la copertina.

Il progetto è nato sin dal luglio 2017, quando - in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario del manga di ONE PIECE - l'editore Shueisha ha organizzato una serie di iniziative per celebrare con Weekly Shonen Jump l'importante ventennale dell'acclamata opera e, tra i progetti proposti, c'era proprio il romanzo di Sho Hinata.

ONE PIECE Novel A, come detto, è incentrato interamente sul personaggio dell'amato Portuguese D. Ace, e racconta la sua vita sin dalla nascita fino alla morte avvenuta a Marineford per mano dell'Ammiraglio Akainu, passando per la sua infanzia e per le sue avventure come pirata: il tutto includerà eventi che non sono mai stati narrati nel manga di Oda.

Ovviamente ONE PIECE Novel A è approvato ufficialmente da Shueisha e dall'autore originale, ma al momento non sappiamo se il romanzo arriverà anche in Italia. Nel caso, Edizioni Star Comics non mancherà di aggiornarci.