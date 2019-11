Svelata la cover ufficiale dell'ottavo volume di Made in Abyss

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Made in Abyss è un particolare manga concretizzatosi grazie al lavoro di Akihito Tsukushi che in breve tempo ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo per dei disegni splendidi, una storia davvero intrigante e per dei personaggi a dir poco ricchi di fascino.

Il successo dell'opera non ha mancato di colpire anche in Italia, dove il manga vende più che dignitosamente, un ottimo risultato a livello globale che ha successivamente portato anche alla concretizzazione di un adattamento anime di gran livello, segno della cura posta nei confronti del franchise. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, non bisogna poi assolutamente dimenticare l'annuncio di Made in Abyss Dawn of the Deep Soul, vero e proprio sequel della produzione animata che continuerà a seguire il manga. La storia dell'opera cartacea è ancora ben lontana dall'essere conclusa e infatti, su 4chan, è stata pubblicata la cover fronte/retro dell'ottavo volume della produzione.

L'immagine - visionabile a fondo news - mette in mostra alcuni dei personaggi che faranno la loro apparizione nel corso del volume e ha fatto velocemente il giro del web, con i fan che si sono già lanciati nelle congetture più strampalate, desiderosi di scoprire cosa accadrà questa volta. Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Made in Abyss.