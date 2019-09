Ecco svelata la creazione dei personaggi di Demon Slayer dall'editor Katayama

Grazie a MangaPlus, possiamo scoprire tanti dettagli sui lavori dietro le quinte di un manga di Weekly Shonen Jump. Dopo che negli scorsi mesi sono apparse interviste agli editor di The Promised Neverland e My Hero Academia, stavolta l'app digitale di Shueisha ci regala un lungo discorso con Takayama di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Dopo aver discusso della creazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e di alcune battute comiche con Koyoharu Gotouge, Katayama ha discusso anche dei personaggi della serie.

Inizialmente, Urokodaki non aveva una maschera, ma il design scelto da Gotouge era troppo piatto e senza caratterizzazione, così l'editor suggerì al sensei di aggiustarla, scegliendo poi la figura con maschera attuale perché "non riuscivo a trovare qualcosa di bello, quindi gli ho semplicemente coperto la faccia".

Inoltre, Tanjiro non era stato previsto con cicatrici e orecchini ma serviva qualcosa che lo facesse risaltare, come fa la cicatrice con Kenshin Himura di Kenshin Samurai Vagabondo. Dopo averglielo spiegato, l'autore disse "Ho capito", e disegnò l'ustione sulla fronte e il Tanjiro che conosciamo oggi. Quando lo vide per la prima volta, Katayama pensò che Tanjiro fosse troppo femminile con gli orecchini, ma servivano per far risaltare il personaggio.

I personaggi importanti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba erano in mente a sensei ed editor fin dall'inizio. Kibutsuji Muzan ad esempio era già ideato quando scrissero il primo capitolo, lo stesso discorso vale per Zenitsu Agatsuma. Discorso diverso per Inosuke Hashibira che, nonostante fosse già stato abbozzato, probabilmente non aveva lo stesso aspetto e le stesse caratteristiche.

Un tratto importante è quello dei quattro compagni di Tanjiro che, insieme al protagonista, formavano un quintetto. Ognuno di loro ha un senso eccellente: l'olfatto per Tanjiro, l'udito per Zenitsu, il tatto per Inosuke, il gusto per Genya e la vista per Kanao. Questi sono stati messi recentemente in risalto negli ultimi capitoli del manga, pubblicati su Weekly Shonen Jump.