Svelata da data del ritorno di Dragon Ball SD con il sesto volume del manga!

L'importante casa editrice giapponese Shueisha, aggiornando i suoi archivi ufficiale, ha annunciato la data di uscita del sesto volume del remake comico del celebre manga di Toriyama, Dragon Ball SD, dopo circa un anno dall'uscita del suo volume precedente. Scopriamo quindi la data di arrivo e le varie edizioni disponibili.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dragon Ball SD si tratta della rivisitazione comica degli eventi originali del manga di Akira Toriyama. Caratterizzato da uno stile chibi, Dragon Ball SD è disegnato dall'autrice Naho Ooshi, che ha già realizzato diversi lavori per la serie, ed è pubblicato su Saikyo Jump. La serie ha debuttato con quattro capitoli autonomi, per poi iniziare una vera e propria serializzazione dal quinto capitolo.

Per quanto riguarda il sesto volume in arrivo, i dettagli del contenuto di ques'ultimo non sono specificati e non è ancora stato comunicato il numero totale di capitoli inclusi, la cover e la presenza o meno di contenuti extra. Basandoci su quanto accaduto con i volumi precedenti, possiamo immaginare che il sesto volume sarà distribuito nel classico formato tankōbon con circa 190-200 pagine di contenuti che riprenderanno dal capitolo 49 con la saga dei Saiyan.

La serie ha attualmente raggiunto il 60° capitolo, incluso nel numero di maggio 2019 di Saikyo Jump, disponibile dal 5 aprile in Giappone. I preordini sono aperti su Amazon Japan al prezzo di 648 ¥ (circa 5,15 €) in formato fisico e 616 ¥ (4,90 €) in formato Kindle. La serie principale nel mentre continua, e nel capitolo 47 di Dragon Ball Super, abbiamo potuto assistere a Goku e Vegeta prepararsi allo scontro finale. Inoltre, per gli amanti delle action figure, consigliamo di dare un'occhiata a questa fantastica Funko Pop di Goku Super Saiyan Blue.