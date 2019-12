Svelata la data d'uscita del capitolo conclusivo del manga Birdmen

Attraverso il quarto e quinto numero combinati insieme per la prima release targata 2020 del Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita dell'apprezzato Birdmen, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yellow Tanabe che ha saputo riscuotere un grande successo in patria.

In particolare, dopo varie pause che nel tempo hanno colpito Birdmen, è stato confermato che la produzione giungerà alla sua conclusione nel decimo numero della rivista, attualmente atteso per il prossimo 5 febbraio 2020, il che significa che il gran finale dell'opera cartacea è più vicino di quanto si sarebbe potuto immaginare.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il manga narra le vicende di quattro studenti delle medie, ovvero Eishi Karasu, Mikisada Kamoda, Rei Sagisawa e Tsubame Tsumino. I quattro rimangono infatti coinvolti in un incidente stradale, un terribile evento che però gli conferirà uno strano potere. Una volta risvegliatisi dal trauma, i ragazzi scoprono infatti di poter farsi crescere delle vere e proprie ali sulla schiena, di fatto potendo così divenire degli "uomini uccello". Insieme a un uomo anziano che possiede la stessa capacità, tale Sō Takayama, i giovani formano il club degli uccelli lanciandosi così alla ricerca di altre persone con poteri unici, il tutto chiedendo inoltre l'aiuto di un biologo per cercare di capire cosa gli sia successo.