Svelata la data d'uscita del film live-action dedicato a The Promised Neverland

The Promised Neverland è indubbiamente un'opera di gran qualità che fin dal suo debutto ha saputo intrattenere milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo, ottimi risultati che successivamente hanno anche portato alla realizzazione di un adattamento animato che ha contribuito ad accrescere ulteriormente la fama dell'opera.

La serie anime si è rivelata un così inaspettato successo che non solo abbiamo già ricevuto la conferma di una seconda stagione per The Promised Neverland, bensì siamo anche stati informati del fatto che il franchise vedrà il sopraggiungere di un vero e proprio film live-action, una notizia che ha saputo incuriosire e in parte spaventare i fan, soprattutto se si pensa ai risultati di alcune pellicole live-action tratte da anime o manga di successo.

Ebbene, nel corso del Jump Festa 2020 è stato ufficialmente confermato che la pellicola vedrà la luce nelle sale nipponico il 18 dicembre 2020. Secondo quanto svelato, alla direzione della pellicola si trova Yuichiro Hirakawa affiancato da Noriko Gotuo che invece è stato accreditato per la sceneggiatura, due nomi di spicco visto che entrambi hanno lavorato al film live-action tratto da ERASED. Allo stato attuale le informazioni sulla pellicola sono ancora risicate e non è dato neanche sapere quanti volumi del manga verranno coperti dall'opera, seppur sia stato annunciato che la storia vedrà qualche leggero cambiamento per renderne più realistica la rappresentazione sul grande schermo.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'anime The Promised Neverland.