Svelata la data d'uscita giapponese per l'edizione blu-ray di Lupin III: The First

Quella di Lupin III è un'epopea senza fine che già dalla sua prima pubblicazione a opera di Monkey Punch ha saputo conquistare al cuore milioni e milioni di fan che sono cresciuti insieme al ladro più famoso al mondo, con innumerevoli opere di grande qualità che si sono susseguite una dietro l'altra senza soluzione di continuità.

Tra le ultime produzione a tema, spicca indubbiamente Lupin III: The First, nuova pellicola dedicata al nostro amato Arsenio Lupin III che ha saputo immediatamente suscitare l'interesse del pubblico per essersi configurata come la prima opera dedicata al franchise interamente realizzata in CGI. Come facilmente immaginabile, il lungometraggio ha saputo farsi enormemente apprezzare da parte del pubblico nipponico, anche se purtroppo qui in Italia bisognerà attendere ancora per parecchio, visto che l'uscita di Lupin III The First è stata rimandata per colpa del Coronavirus.

Nel mentre, però, in Giappone la produzione continua la sua corsa e in queste ultime ore sono giunte interessanti notizie che sapranno sicuramente destare l'interesse di tutti i fan. Andando più nello specifico, infatti, è stato reso noto che l'edizione blu-ray della pellicola verrà resa disponibile sul suolo nipponico dal 3 giugno 2020, anche se per il momento non sono state rilasciate informazioni per quanto concerne la release occidentale.

