Svelata la data per l'uscita home video dell'OVA dedicato a Goblin Slayer

Quella di Goblin Slayer è un'epopea che, pur senza aver raggiunto alcuni mostri sacri del genere, è riuscita a ritagliarsi una larga fetta di fan, in particolare quando la light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Kumo Kagyuu è stata trasposta in un adattamento animato che ha saputo far parlare parecchio di sé.

Oramai è passato un po' di tempo da quando la prima stagione della produzione si è conclusa, ma ciò non ha certo significato una scomparsa del franchise che anzi, è tornato sotto i riflettori grazie all'arrivo di un interessante OVA intitolato Goblin Slayer: Goblin's Crown e uscito lo scorso anno. Ebbene, per la felicità di tutti i fan, sono ora giunte interessanti novità anche in relazione all'uscita home video della produzione.

Andando più nello specifico, AIR News ha pubblicato un tweet su Twitter in cui viene ufficialmente confermato che Goblin's Crown vedrà la luce in formato DVD e Blu-ray il prossimo 29 luglio 2020 in Giappone, un prodotto che dovrebbe durare circa 60 minuti. Al momento non sono state rese note informazioni relative a una release Occidentale, ma vista la fama accumulata dalla serie, è facile pensare che novità in tal senso giungeranno in tempi relativamente brevi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'anime Goblin Slayer.