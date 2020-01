Svelata la data di uscita del nuovo capitolo di Death Note

L'annuncio del nuovo capitolo di Death Note, il famosissimo manga frutto della collaborazione tra Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, ha destato grande clamore all'interno della community dell'opera shonen dai toni polizieschi. A tal proposito, finalmente, è stata svelata la data di uscita dell'episodio autoconclusivo.

Per l'occasione, un nuovo protagonista entrerà in possesso del Death Note per raccontare un episodio speciale in merito al libro della morte più temuto al mondo. Lo straordinario successo dell'opera, che ha reso l'adattamento animato di studio Madhouse un must del medium, ha contribuito a generare altissime aspettative per quest'inedita avventura.

Per ben 87 pagine, la nuova storia racconterà qualcosa di completamente nuovo, ma salvo sviluppi improvvisi si concluderà nei termini del capitolo. Ad ogni modo, è interessante notare come il famoso duo abbia intenzione di riesumare l'iconico franchise, tanto caro a un pubblico cresciuto con la sfida mortale tra Light ed L. Il capitolo autoconlusivo, dunque, debutterà in Giappone con il terzo numero della rivista Jump SQ, previsto per il 4 febbraio. Al solito, eventuali spoiler e leak trapeleranno in rete qualche giorno prima della distribuzione, e vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi i primi dettagli in merito a questo episodio speciale di Death Note.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo numero? Diteci la vostra con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.