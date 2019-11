Svelata la data di uscita di The Seven Short Stories, il manga pilota di Nanatsu no Taizai

Diversi mesi fa vi parlammo di The Seven Short Stories, il Volume unico di Nakaba Suzuki che avrebbe contenuto, tra gli altri, il racconto autoconclusivo che ha ispirato il sensei per la realizzazione di The Seven Deadly Sins. Di seguito potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci da Edizioni Star Comics, inerente proprio all'uscita del Volume.

"Per tutti i fan del maestro Nakaba Suzuki, autore dell’amata serie manga The Seven Deadly Sins, sta per arrivare un piccolo gioiello davvero imperdibile: THE SEVEN SHORT STORIES. Si tratta di un volume unico che raccoglie sette storie autoconclusive – tra cui il racconto che ha ispirato il capolavoro del Sensei – che spaziano tra i generi più disparati in un mix di azione, umorismo, sport e amore.

Se volete avere un assaggio del variegato universo del maestro Suzuki e immergervi nella sua arte, non lasciatevi scappare questo Volume!".

L'opera arriverà in tutte le fumetterie, librerie e su Amazon il 4 dicembre 2019. Il Volume sarà composto da 256 pagine e costerà €5,90. Si tratta del secondo importante annuncio di Star Comics in pochi giorni: vi ricordiamo infatti che lo scorso 25 novembre fu confermato l'arrivo in Italia di Raw Hero.

