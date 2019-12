Svelata la durata dell'attesissimo My Hero Academia: Heroes Rising

Ora come ora, è indubbio che tutti i fan del ricco e famoso universo di My Hero Academia stiano vivendo un gran bel periodo, tra un manga che continua a macinare nuovi capitoli recentemente affiancati anche dalla quarta apprezzatissima stagione della serie animata tratta dall'opera cartacea.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, però, i fan si trovano ora anche in estenuante attesa di My Hero Academia Heroes Rising, nuovo film animato dedicato alla serie che nel corso di questi ultimi mesi ha saputo far parlare largamente di sé. Allo stato attuale, infatti, mancano solo pochi giorni all'uscita della pellicola nelle sale nipponiche e sul web è stata ora svelata la durata effettiva della produzione.

Il tutto è stato annunciato su Twitter dall'influencer incentrato sul mondo anime aitaikimochi, il quale ha condiviso alcune informazioni legate proprio alla durata del film, il quale durerà poco meno di due ore. Andando più nello specifico, l'utente ha affermato:

"La durata ufficiale di questo film è di 104 minuti secondo i programmi rilasciati quest'oggi nei cinema, nel caso in cui qualcuno fosse curioso".

My Hero Academia Heroes Rasing si pone come secondo film dedicato al franchise e in termini di durata appare più longevo di quanto non fosse stato il primo, che durava 95 minuti. La notizia ha saputo incuriosire i fan, i quali ora si domandano quale sarà la qualità effettiva della produzione, il tutto nella speranza che l'opera possa rivelarsi un nuovo successo. Giusto recentemente, inoltre, è partito anche il conto alla rovescia ufficiale dedicato a My Hero Academia Heroes Rising.