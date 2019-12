Svelata le liste dei migliori manga del 2019 per uomini e donne

In questo 2019 abbiamo avuto la possibilità di scoprire un'infinità di nuove opere d'incredibile successo a cui hanno fatto seguito importanti ritorni largamente attesi dal pubblico, un'onda anomale di prodotti di grande qualità tra cui è difficile districarsi quando il tempo appare sempre più tiranno.

Ebbene, per venire incontro a tutti coloro che non hanno modo di seguire tutto, ecco giungere l'edizione 2019 della guida di Takarajimasha, Kono Manga ga Sugoi! (This Manga Is Amazing!), grazie alla quale scoprire quali sono i migliori manga da non doversi lasciare assolutamente scappare. Le liste sono divise per lettori maschili, lettori femminili e per migliori riviste di manga.

La TOP 20 dei migliori manga per uomini comprende:

SPY×FAMILY by Tatsuya Endō

Robo Sapiens Zenshi by Toranosuke Shimada

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu by Norio Sakurai

Chainsaw Man by Tatsuki Fujimoto

Mizu wa Umi ni Mukatte Nagareru by Rettō Tajima

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba by Koyoharu Gotouge

Ōsama Ranking by Sōsuke Tōka

Skip to Loafer by Misaki Takamatsu

Panda Tanteisha by Pump Sawae

Yūgai Muzai Gangu by Ura Shino

Isekai Ojisan by Hotondoshindeiru

The Ride-On King by Yasushi Baba

Jijō o Shiranai Tenkōsei ga Guigui Kuru by Taku Kuwamura

The Fable by Katsuhisa Minami

The Blue Period. by Tsubasa Yamaguchi

My Dress-Up Darling by Shinichi Fukuda

Sweat and Soap by Kintetsu Yamada

Dr. Stone by Riichirou Inagaki and Boichi

Heterogenia Linguistico ~Ishuzoku Gengogaku Nyūmon~ by Soruto Seno

Kawaisō ni ne, Genki-kun by Umi Komiya

La TOP 20 dei migliori manga per donne comprende:

Sayonara Mini Skirt by Aoi Makino

Muchū sa, Kimi ni by Yama Wayama

Ashita Shinu ni wa, by Sumako Kari

Do not say mystery by Yumi Tamura

Shinzō by Akiko Okuda

Poe no Ichizoku Unicorn by Moto Hagio

Tedare Monra by Shizuka Nakano

Hadaka Ikkan! Tsuzui-san by Tsuzui

Yuria Sensei no Akai Ito by Kiwa Irie

Ikoku Nikki by Tomoko Yamashita

Nagi no Oitoma by Misato Konari

Daru-chan by Remon Haruna

Atarashii Jōshi wa Do Tennen by Dan Ichikawa

One Room Angel by Harada

Hananoi-kun to Koi no Yamai by Megumi Morino

Cool Doji Danshi by Kokone Nata

Tsubaki-chō Lonely Planet by Mika Yamamori

Kageki Shōjo! by Kumiko Saiki

Namida Nikomi Ai Tsurasa Mashimashi by Nikumanko

Mejirobana no Saku by Asumiko Nakamura

La TOP 20 dei migliori magazine dedicati ai manga comprende:

Shonen Jump+ published by Shueisha

Weekly Shonen Jump published by Shueisha

Ribon by Shueisha

Monthly Flowers published by Shogakukan

Ohta Web Comic published by Ohta Publishing Co.

Afternoon published by Kodansha

Weekly Young Magazine published by Kodansha

Monthly Comic Beam published by Kadokawa

Weekly Young Jump published by Shueisha

Morning published by Kodansha

Bessatsu Shōnen Magazine published by Kodansha

Monthly Morning two published by Kodansha

Manga Cross published by Akita Shoten

Kiss published by Kodansha

Harta published by Kadokawa

Big Comic Spirits published by Shogakukan

Big Comic Superior published by Shogakukan

ComicWalker published by Kadokawa

Monthly Shonen Sirius published by Kadokawa

Hana to Yume published by Hakusensha

