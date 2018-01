Svelata la locandina ufficiale del Napoli Comicon 2018

Durante la primavera 2018 si terrà la nuova edizione del, celebre kermesse partenopea dedicata al mondo del fumetto e non solo. In queste ore l'organizzazione della fiera ha svelato la suggestiva (nonché ufficiale) locandina dell'evento, che celebra il ventennale del Salone Internazionale del Fumetto con il ritorno alle matite di un maestro già noto.

La notizia è arrivata grazie ai canali social del Napoli Comicon, che con un'immagine hanno svelato il poster della fiera: proprio quest'anno, per l'edizione 2018, cade inoltre il ventennale dall'esordio della storica kermesse dedicata al mondo del fumetto, un'occasione che viene festeggiata da un nome piuttosto emblematico dietro la realizzazione del manifesto.

In particolare la locandina, che potete ammirare nel post che vi riportiamo in basso, è stata realizzata dall'artista Lorenzo Mattotti, che firmò il manifesto della primissima edizione del Napoli Comicon. Un modo, da parte dell'organizzazione, di celebrare i vent'anni di storia dell'evento che ogni anno, per tre giorni, convoglia moltissimi appassionati da tutta Italia.

Il XX Salone Internazionale del Fumetto si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2018 presso la Mostra D'Oltremare, a Napoli. Siete pronti al Napoli Comicon 2018?