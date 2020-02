Svelata una nuova collezione di Funko Pop dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco

Nonostante i suoi lunghi anni d'attività, il franchise de I Cavalieri dello Zodiaco continua a far segnare numeri importanti in termini commerciali, con un vasto pubblico sparso in tutto il mondo sempre felice di entrare in contatto con nuove produzioni animate, manga, gadget, videogiochi o idee legate al brand.

Con così tanta attenzione da parte dei fan, è ovvio che sempre più compagnie vogliano sfruttare al massimo l'opera per ottenere una fetta di questa ricca torta, basti pensare ai boxer a tema I Cavalieri dello Zodiaco che, dopo lo stupore iniziale, si sono rivelati un ottimo investimento sul territorio nipponico. Questa volta, però, ad essere comparsa sulla scena troviamo la famosissima compagnia Funko, la quale ha presentato una nuova linea di prodotti dedicati al franchise.

Andando più nello specifico, sono stati svelati cinque nuovi Funko Pop - le cui immagini sono visionabili a fondo news - dedicati ai protagonisti dell'opera, ognuno venduto a un prezzo di circa $10,99, con data d'uscita attualmente fissata per il 15 giugno 2020. Inoltre, la società ha fatto sapere che la catena Barnes & Nobles verrà arricchita da un'edizione limitata dei suddetti prodotti che s'illumineranno al buio, anche se per il momento non sono state rilasciate informazioni relative a prezzo o data di lancio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni su LEGO Ideas sono stati presentati degli interessanti prodotti a tema I Cavalieri dello Zodiaco.