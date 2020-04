Svelata una nuova line-up d'action figure a tema Dragon Ball Z

Lo sappiamo tutti molto bene, l'enorme franchise di Dragon Ball si è tradotto in un'epopea senza fine che tutt'ora sprizza vitalità da ogni poro, con innumerevoli opere correlate che continuano a venir prodotte per tenere sempre alto l'interesse del suo vasto pubblico, tra manga, anime, film, videogiochi e molto altro ancora.

Non è sbagliato affermare che quello di Dragon Ball sia uno dei più famosi e apprezzati brand dell'industria anime/manga, un'opera che negli anni ha saputo stregare letteralmente milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo, un pubblico d'incredibile portata che, come facilmente immaginabile, ha spinto innumerevoli società a prodigarsi per portare alla luce prodotti a tema che potessero stuzzicare l'interesse degli utenti.

Ebbene, questa volta la luce dei riflettori se l'è guadagnata Premium Bandai USA, la quale ha svelato una nuova line-up d'action figure a tema Dragon Ball Z che andranno a rimpolpare la linea Bandai Spirits’ Tamashii Nations’ Dragon Ball S.H. Figuarts. Inoltre, la società ha approfittato dell'occasione per mostrare all'utenza anche tutta una serie di action figure a tema Gundam - altro franchise di grande richiamo - che sapranno sicuramente ingolosire molti utenti. Cliccando sulla fonte di questa notizia, potrete visionare le immagini dei vari pezzi annunciati.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni è divenuto nuovamente virale un simpatico easter-egg visto in Dragon Ball Z e dedicato a ONE PIECE. Inoltre, in queste ultime settimane aveva fatto molto parlare la triste dipartita di Masuoka Hiroshi, storico doppiatore del Maestro Muten in Dragon Ball Z.