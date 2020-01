Svelata la nuova pagina a colori del capitolo speciale di Death Note

Ci sono molte aspettative per il capitolo auto-conclusivo di Death Note in dirittura d'arrivo. Il ritorno di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba su un progetto iconico dell'immaginario legato al mondo fumettistico nipponico ha interessato migliaia di appassionati in tutto il mondo, pronti a riabbracciare un manga avvincente e ricco di suspance.

Un brevissimo assaggio del capitolo one-shot, appena qualche giorno fa, ci ha presentato i due protagonisti che parteciperanno all'inedita avventura thriller, con il caso affidato a un volto conosciuto, Near. Il numero in questione, che debutterà ufficialmente il 4 febbraio, ha già iniziato a trapelare in rete tramite i primi leak. Uno di essi, dunque, riporta la pagina a colori che fa da apertura al capitolo, la stessa che potete ammirare in calce a questa notizia.

La tavola in questione ritrae il nuovo protagonista, un ragazzo dai capelli lunghi intento a morsicare l'iconica mela. Alle spalle, vige sicuro lo sguardo e la presenza di Ryuk, il dio della morte che abbiamo imparato a conoscere durante la storia canonica e originale. Ad ogni modo, prima di rimandarvi alla cover d'apertura, vi ricordiamo che è disponibile sul sito il nostro speciale di approfondimento su Death Note, dove proviamo a immaginare i possibili risvolti che prenderanno parte in questo nuovo e ambizioso progetto.

E voi, invece, che aspettative avete in merito a questo capitolo speciale? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.