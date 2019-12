Svelata con un nuovo trailer la premiere di Somali and the Forest Spirit

Di Somali and the Forest Spirit abbiamo parlato più volte, manga giapponese dai temi spiccatamente fantasy che ha visto la luce grazie al contributo di Yako Gureishi e di cui è atteso anche un'interessantissima opera animata che ha saputo incuriosire il pubblico grazie all'ottimo lavoro posto nel comparto visivo.

Dopo che il manga di Somali and the Forest Spirit ha visto la luce in Italia proprio nel corso di questi ultimi giorni, è ora giunto il momento di scoprire qualche nuova informazione dedicata alla produzione animata. Andando più nel dettaglio, il sito web ufficiale dedicato all'opera ha annunciato che la premiere della serie è stata fissata per il 9 gennaio 2020 in Giappone.

L'annuncio è stato diramato insieme all'uscita di due nuovi video promozionali - il primo è visionabile in questa news mentre il secondo potete vederlo cliccando sulla fonte della nostra notizia -, uno dei quali permette di ascoltare una piccola preview dell'opening theme dell'opera, intitolata Arigatō wa Kocchi no Kotoba e realizzata da Naotaro Moriyama.

Somali and the Forest Spirit narra le vicende di Somali, giovane ragazza che vive in un mondo fantasy dove la specie umana è oramai a un passo dall'estinzione, il tutto nel mentre che pericolosi esseri popolano ogni terra conosciuta sul pianeta. La nostra ragazza deciderà di partire per un lungo viaggio in compagnia di un Golem, una coppia assai peculiare che andrà formando un legame sempre più intricato.