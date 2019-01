Svelata la opening dell'anime tratto da Shometsu Toshi, in arrivo ad aprile

Nelle scorse ore, è stato diffuso il video che ci anticipa quella che sarà la sigla di apertura della trasposizione animata del videogioco Shometsu Toshi. Andiamo quindi ad ascoltare la canzone che aprirà gli episodi della serie, in arrivo il prossimo aprile.

Dopo l'annuncio che nelle scorse settimane ha ufficializzato l'esistenza di una trasposizione animata per il videogioco per smartphone Shometsu Toshi (Annihilated City — Where I End and You Begin), condito da un primo trailer e da una key visual, ecco che cominciano a trapelare ulteriori dettagli riguardanti la serie. Oggi è giunto il momento di andare ad ascoltare quella che sarà la opening dell'adattamento in questione.

Come potete vedere dal video riprodotto nella parte alta della pagina, la canzone opera di Mao Abe è accompagnata da alcune delle immagini e delle scene che l'anime ci andrà a mostrare nel corso del suo svolgimento, con un focus che, ovviamente, si va a concentrare soprattutto sul rapporto tra i due giovani protagonisti.

Ricordiamo che, nel mondo di Shometsu Toshi, una città è stata improvvisamente annientata. La giovane donna di nome Yuki, si dice, è l’unica persona rimasta in vita dopo il totale annientamento di quella città, mentre Takuya è un ragazzo solitario, nonché un contrabbandiere. Con la lettera lasciata dal padre di Yuki, i due si dirigono verso la città, che ora è chiamata Lost, ma ostacoli inaspettati li attendono lungo il cammino. Mentre si avvicinano al mistero dietro alla città di Lost, Yuki e Takuya dovranno confrontarsi con i problemi di coloro che sono stati abbandonati, oltre che con le organizzazioni segrete e le cospirazioni che li attendono.

La serie esordirà sulla rete nipponica Tokyo MX durante il mese di aprile 2019. Shigeyuki Miya (Blood Lad, Onihei) dirigerà l’anime presso il rinomato studio Madhouse (Death Note, Overlord), mentre Shingo Irie (Kuroko's Basketball, Sakura Quest) e Tomoyuki Shitaya (Bakuman, Food Wars! Shokugeki no Soma) ne cureranno rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Satoshi Motoyama fungerà poi da direttore del suono, mentre Kenji Kawai (Ghost in the Shell, Eden of the East, Patlabor) ne produrrà la colonna sonora.

Che ne pensate? Vi piace questa opening? Guarderete Shomatsu Toshi quando arriverà il prossimo aprile 2019?