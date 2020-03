Svelata la premiere ufficiale della nuova serie anime Yu-Gi-Oh! SEVENS

Attraverso il sito ufficiale dedicato a Yu-Gi-Oh SEVENS, nuova serie animata tratta dell'enorme franchise di Yu-Gi-Oh che nel corso degli anni ha saputo attirare attorno a sé un pubblico sterminato d'accaniti fan, sono state finalmente svelate alcune interessanti novità sulla premiere dell'opera.

Andando più nello specifico,è stato ufficialmente annunciato che la premiere della produzione è stata fissata per il 4 aprile 2020, il che significa che la serie giungerà sui nostri schermi prima di quanto inizialmente preventivato; la notizia è stata seguita dalla pubblicazione di una nuova key visual - visionabile a fondo news - in cui sono ben visibili i vari protagonisti dell'opera, il tutto affiancato dal messaggio: "La nostra strada cambierà il mondo!".

Secondo quanto precedentemente dichiarato - in concomitanza con l'annuncio di Yu-Gi-Oh SEVENS -, l'opera vedrà come protagonista Yuga Odo, studente delle elementari nella futuristica città di Goha appassionato di duelli e invenzioni avveniristiche. Il ragazzo si ritroverà a fronteggiare un'incredibile avventura in compagnia di Luke, suo compagnio di classe che si definisce il più grande duellante della scuola, il presidente del consiglio studentesco Gakuto e la compagna di classe Yuga.



Insomma, sembra proprio che una nuova serie ricca di fascino andrà ad arricchire le nostre giornate nelle prossime settimane, una news che saprà fare sicuramente la gioia dei tanti fan del franchise.