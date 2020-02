Svelata la premiere ufficiale per la seconda stagione dell'anime Netflix 7SEEDS

Come probabilmente ricorderete, nel corso di questi ultimi mesi era stata ufficialmente annunciata la seconda stagione dell'anime 7SEEDS, serie animata tratta dal manga di Yumi Tamura, una notizia che fece la felicità di molti spettatori che avevano assai apprezzato la prima stagione della produzione.

Ebbene, dopo una lunga attesa, attraverso il sito web dell'anime, è stata svelata una nuova key visual dell'opera visualizzabile a fondo news e attraverso la quale è possibile visionare i vari protagonisti che andranno mostrandosi nel corso dei prossimi episodi, il tutto affiancato dalla data ufficiale della premiere della nuova stagione, ovvero il 26 marzo 2020 su Netflix.

Tempo addietro erano invece già state rivelate alcune interessanti informazioni relative alla colonna sonora di 7SEEDS, con novità relative all'opening theme. Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un vicino futuro dove la Terra è stata colpita da un meteorite che ha sterminato la razza umana. Prima dell'impatto, però, i governi mondiali sono riusciti a creare il Project 7SEEDS, in cui cinque serie di sette giovani uomini e donne sono state accuratamente selezionate e inserite in gruppi che dovranno riuscire a sopravvivere su un'isola deserta.

Secondo quanto annunciato, buona parte dello staff che lavorò alla prima stagione tornerà anche per questa seconda mandata di puntate. In particolare, sappiamo che l'anime sta venendo diretto da Yukio Takahashi, il tutto affiancato da Touko Machida come compositore della serie e Youko Satou in qualità di character design.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della prima stagione di 7SEEDS.