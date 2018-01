Svelata la prima key visual di Persona 5 The Animation

I fan attendono con grande hype, anime televisivo ispirato all'omonimo e celebre videogioco targato Atlus. In queste ore Aniplex USA ha svelato qualche dettaglio in più, pubblicando una nuova key visual per la serie animata.

La società statunitense, che si occuperà della distribuzione in occidente dell'anime prodotto da A-1 Pictures, ha dunque rilasciato il primissimo poster di Persona 5 The Animation. La key visual in questione mostra il protagonista, Ren Amamiya, ritratto tra le strade di Shibuya, in mezzo alla folla che popola le strade del quartiere di Tokyo.

Vi ricordiamo anche il cast della serie animata: Jun Fukuyama sarà il protagonista, Mamoru Miyano sarà Ryuji Sakamoto, Ikue Otani sarà Morgana, Nana Mizuki sarà Anne Takamaki, Tomokazu Sugita sarà Yusuke Kitagawa, Rina Satou sarà Makoto Niijima, Aoi Yūki sarà Futaba Sakura, Haruka Tomatsu sarà Haru Okumura e Sōichiro Hoshi sarà Goro Akechi.

Persona 5 The Animation esordirà nel mese di aprile 2018 e sarà diretto da Masashi Ishiyama (From the New World) insieme al producer del videogioco a cui si ispira, Katsura Hashino - il quale ha creato il concept originale. Collaborerà al progetto anche Shoji Meguro, compositore della colonna sonora del titolo targato Atlus, disponibile per Playstation 4 e Playstation 3.