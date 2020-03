Svelata una simpatica curiosità sul cast di My Hero Academia: Heroes Rising

Come forse saprete, tra le ultime produzioni legate all'epopea di My Hero Academia, famosissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kōhei Horikoshi, figura in particolare My Hero Academia Heroes Rising, seconda pellicola dedicata al franchise che ha saputo riscuotere ottimi risultati al botteghino.

Giusto recentemente, infatti, è stato svelato che My Hero Academia Heroes Rising ha fatto faville negli USA, con guadagni che hanno portato la pellicola a superare addirittura Birds of Prey, lungometraggio su cui si puntava chiaramente molto di più, vista la natura della produzione. Parte del successo dell'opera è probabilmente dovuta anche alla natura del film stesso, il quale in un primo momento avrebbe dovuto rappresentare a tutti gli effetti la conclusione di My Hero Academia.

Curiosamente, però, a quanto pare sembrerebbe proprio che gli stessi doppiatori (per la versione inglese) dell'opera non avessero idea di questo fatto. Andando più nel dettaglio, durante un'intervista, Kyle Phillips, Luci Christian e David Matranga, rispettivamente le voci di Kaminari, Ochaco e Todoroki, sono venuti a conoscenza della curiosità, e ognuno ha risposto a modo suo. Il più stoico è stato Kyle Phillips, il quale ha semplicemente affermato:

"Onestamente l'ho scoperto in questo istante, non ne avevo idea"

Al tutto ha fatto invece seguito Luci Christian, che pur non sapendo la cosa ha ammesso di aver sospettato qualcosa di simile, vista la strutturazione della pellicola:

"Non è esattamente una sorpresa per me. Non sapevo di questa cosa, ma non mi sorprende... voglio dire, se si guarda il film, una delle cose che spicca è proprio la grande attenzione data a molti più personaggi del solito, tutti hanno avuto modo di brillare a modo loro. Si può vedere una crescita in termini di maturità ma anche per quanto riguarda le abilità di ognuno di loro, ora il tutto assume ancor più senso. Sono comunque felice che non sia stata questa la conclusione dell'opera."

A chiudere il tutto ci ha pensato Davi Matranga, che ha dichiarato:

"Ha senso che il finale dell'opera voglia rappresentare il culmine della storia, con i vari membri della Classe 1-A che sono notevolmente migliorati rispetto a ciò che erano inizialmente. Visto il grande lavoro posto anche nelle animazioni e negli scontri, sarebbe stato un bel finale, ma come ha detto Luci, sono felice di sapere che la storia proseguirà."

Insomma, ognuno a reagito a modo suo dopo la scoperta del tutto, ma in compenso tutti si sono detti felici di sapere che la produzione proseguirà ancora per parecchio... e come loro, saranno felici anche tantissimi fan del franchise.