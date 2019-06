Svelata la sinossi dell'episodio 113 di Boruto: Naruto Next Generations

I fan di Boruto: Naruto Next Generations si stanno godendo l'attuale saga dell'anime, attinta a piene mani dalla light novel Konoha Shinden e che vede protagonisti i personaggi di Mirai, Kakashi e Maito Gai. L'improbabile trio deve raggiungere il Paese delle Terme e il compito della figlia di Asuma Sarutobi è di scortare gli altri due ninja.

Tuttavia, l'attuale arco di Boruto: Naruto Next Generations si concluderà a breve e lascerà di nuovo spazio al protagonista Boruto e alle sue avventure. Grazie al tweet dell'insider Organic Dinosaur, possiamo scoprire cosa ci aspetta nell'episodio 113 di Boruto: Naruto Next Generations.

Secondo la traduzione, l'episodio si intitolerà "Le caratteristiche che esprimono un comandante" e la sinossi fa presagire la creazione di una nuova squadra temporanea: "Boruto, Shikadai, Iwabee Yuino e Wasabi Izuno sono stati raggruppati in una squadra temporanea. La missione che gli è stata assegnata è questa: c'è un raro 'fiore' che sboccerà solo per un breve periodo di tempo. Raccoglietelo e riportatelo. Ma sembra che le cose non andranno bene e questa missione all'apparenza semplice si rivelerà complicata per l'incapacità del team di lavorare insieme. Anche se la missione è semplice e risolvibile in breve tempo, i membri finiscono per fare altre cose - come litigare su argomenti infantili. Tuttavia, i ragazzi si preoccupano che una persona maligna possa avere come bersaglio il raro fiore. I membri di questa squadra temporanea riusciranno a compiere la missione con successo e senza perdite?"