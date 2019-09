Svelata la sinossi della quarta stagione dell'anime Haikyu!

Nel corso di queste ultime ore, su Twitter è stata finalmente svelata la sinossi della attesa quarta stagione di Haikyu!, anime tratto dal manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate, leggibile qui di seguito:

"Torneo nazionale di pallavolo delle scuole superiori di primavera, Prefettura di Miyagi per le qualificazioni preliminari: il club di pallavolo delle scuole superiori di Karasuno avanza nella sua corsa per partecipare al tanto desiderato Torneo Nazionale dopo una feroce battaglia contro la Shiratorizawa Academy.

Mentre si preparavano per il prossimo torneo, ecco giungere gli inviti per il campo d'addestramento per giovani in Giappone di Kageyama. Come se ciò non fosse già abbastanza, Tsukishima è stato invitato anche al campo d'addestramento per la selezioni del primo anno della prefettura di Miyagi. Tuttavia, Hinata fa un'improvvisa apparizione proprio al campo d'addestramento di Miyagi. A quanto pare, Hinata, Kageyama e il Karasuno High School Volleyball Club stanno per affrontare molte nuove sfide che li separano dall'ambito Torneo Nazionale a cui puntato."

Haikyu! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire da febbraio 2012. Il manga ha inizialmente debuttato come opera one-shot sulla rivista Jump NEXT!, sempre edita da Shūeisha, per poi essere successivamente serializzata in quanto serie a tutto tondo. Successivamente, i capitoli sono stati raccolti in volumi, e attualmente ne sono stati pubblicati ventuno in Giappone.

L'edizione italiana è stata invece pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014. Una serie anime di 25 episodi - la cui recensione è disponibile sulle nostre pagine - prodotta da Production I.G è andata in onda da aprile a settembre 2014 mentre una seconda stagione, sempre di 25 episodi, è andata in onda dal 3 ottobre 2015. A partire dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016 è stata trasmessa la terza stagione, composta da 10 episodi, mentre per una quarta stagione è attualmente prevista per il 2020. L'anime è stato successivamente acquistato dalla Yamato Video, che ha iniziato a mandarlo in onda dal 1º ottobre 2018 su Man-ga.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, l'opera narra le gesta di Shouyou Hinata, ragazzo che dopo aver assistito a un'avvincente partita di pallavolo decide di voler divenire uno dei più abili giocatori di tale sport. Dopo essere entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, si ritrova così a dover affrontare il torneo interscolastico finendo però con il venire sconfitti dalla ben più forte e preparata squadra guidata dal formidabile giocatore Tobio Kageyama. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou decide quindi di continuare a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alle superiori, lì dove però si ritroverà in un nuovo club scolastico in cui è presente anche il suo rivale Kageyama.