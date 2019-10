Svelata la sinossi di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld

Nel giro di pochissimi giorni, tutti i fan di Sword Art Online potranno finalmente godersi la seconda parte della terza stagione dell'opera, ovvero Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, con la prima parte dell'opera rivelatasi un grande successo in termini di critica e pubblico.

I nuovi arrivati - quali Eugeo - hanno infatti saputo incuriosire tutti i fan e l'attenzione posta dallo show nel ricongiungimento tra i nostri amati protagonisti ha saputo colpire tutte le note giuste per creare una sinfonia d'emozioni che ha tenuto gli spettatori con il cuore perennemente in gola. Ora che però siamo effettivamente a un passo dall'uscita dei nuovi episodi - attesi in Giappone per questo 12 ottobre -, è giunto finalmente il momento di scoprire qualche dettaglio in più sulla narrativa che andrà a farla da padrone in War of Underworld grazie alla sinossi recentemente pubblicata sul sito ufficiale di Sword Art Online, che in passato aveva già rilasciato vari trailer a tema.

Secondo quanto rivelato, il primo episodio sarà ambientato poco dopo gli eventi visto alla fine della prima metà della stagione, con Kirito ritrovatosi in uno stato non dissimile dal coma. Nel mentre che i suoi amici cercheranno di capire cosa gli sia successo, Alice decide di rimanere al suo fianco per proteggerlo da qualsiasi pericolo. Qui di seguito, invece, potete leggere la traduzione dell'intera sinossi:

"Sono trascorsi sei mesi dalla feroce battaglia con l'Amministratore. Alice, insieme a Kirito che ha perso il braccio destro, ora vive tranquillamente ai margini della loro città natale, Rulid Village. Alice ripensa al mondo che ha protetto con Kirito mentre ricorda con malinconia il passato. In una giornata come tante altre, però, ecco che Eldrie Synthesis Thirty-One, uno dei Cavalieri dell'Integrità, le appare innanzi."

Sword Art Online è un'apprezzata serie light novel originariamente creata da Reki Kawahara con illustrazioni fornite da abec per la linea Dengeki Bunko di ASCII Media Works nel 2009. La serie segue le vicende di un ragazzo chiamato Kirito, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG, finendo però con il rimanervi bloccato insieme a molti altri. I ragazzi e le ragazze intrappolate dovranno quindi unire le forze per superare il livello finale e fuggire da quel pericoloso mondo, ma Kirito e la sua gilda scopriranno ben presto che che dietro la loro prigione c'è molto di più di quello che gli era stato inizialmente detto. Recentemente, la società al lavoro sull'opera ha inoltre presentato al pubblico una serie di copertine celebrative per commemorare i dieci anni dalla pubblicazione del primo volume.