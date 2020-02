Svelata la splendida cover ufficiale del 96° volume di ONE PIECE

L'epopea di ONE PIECE continua a rappresentare una delle più importanti punte di diamante dell'industria anime e manga, un franchise che nel corso di questi lunghi anni ha visto il sopraggiungere d'anime, manga, film, videogiochi e gadget a non finire, con milioni e milioni di fan oramai sparsi in ogni angolo del mondo.

All'interno di questo viaggio indimenticabile, il manga si trova attualmente nel pieno dell'arco narrativo di Wano, una nuova avventura che ha visto Cappello di Paglia e la sua affiatata ciurma entrare in contatto con tutto un nuovo mondo, con una sua cultura, un suo stile di vita e nuovi pericolosissimi avversari pronti a tutto pur di rimanere al potere.

La storia dell'opera è però oramai entrata nel vivo e i fan sono in trepida attesa di scoprire come il tutto andrà proseguendo, e giusto recentemente il Weekly Shonen Jump ha voluto offrire al suo pubblico una stuzzicante immagine in preparazione di ciò che sta per arrivare. Attraverso Twitter, infatti, è stata pubblicata la cover ufficiale del 96 volume di ONE PIECE - ancora non colorata -, illustrazione che voi potete visionare a fondo news. Come osservabile nell'immagine, oltre al caro vecchio Rufy che spicca tra tutti, la scena mette in mostra tanti volti ben conosciuti - e ringiovaniti - che andranno susseguendosi nel corso delle vicende narrate.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Crunchyroll ha confermato l'arrivo dell'anime di ONE PIECE sulla sua piattaforma. Inoltre, giusto recentemente è stata presentata al pubblico un'incredibile statua a tema ONE PIECE dedicata a Drakul Mihawk.