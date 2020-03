Svelata una splendida figure dedicata a Momo Yaoyorozu di My Hero Academia

Lo sappiamo tutti molto bene, quello di My Hero Academia è un franchise immenso e oramai famoso in ogni angolo del mondo, un'opera amata da milioni e milioni di fan che ha preso forma grazie a un manga di Kōhei Horikoshi e ad un adattamento animato che sta facendo assai parlare di sé in questi ultimi mesi.

Il sopraggiungere di My Hero Academia Stagione 4 ha infatti riportato i fan a lasciarsi andare sui social in una miriade d'opinioni e teorie sul futuro della serie, un'attenzione da parte della community che non è stata ignorata dal resto del mercato, con numerose compagnie che hanno tentato di sfruttare al meglio l'occasione per mettersi in mostra con prodotti a tema capaci di far parlare di sé.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di Takara Tomy ad essersi conquistati la luce della ribalta con l'annuncio ufficiale di una nuova figure a tema My Hero Academia dedicata a Momo Yaoyorozu. Come potete visionare dalle immagini presenti a fondo news, il lavoro portato alla luce si caratterizza per uno stile davvero accattivante, con la nostra aspirante eroina intenta a utilizzare il suo Quirk. Secondo quanto annunciato, il tutto sarà venduto per 14.500 yen (circa 120€), con uscita prevista per settembre 2020, mentre le prenotazioni sono attualmente già disponibili per gli interessati.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dedicata al ventunesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4. Inoltre, recentemente si sono presentate alcune voci su chi potrebbe andare a doppiare uno dei prossimi personaggi che vedremo nell'anime di My Hero Academia.