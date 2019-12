Svelata una splendida figure a tema Sword Art Online e dedicata ad Asuna

Come probabilmente saprete, Sword Art Online Alicization War of Underworld ha visto importanti ritorni ed è entrato a tutti gli effetti nel pieno dell'azione, con i fan sempre più desiderosi di scoprire come proseguiranno le avventure dei nostri eroi all'interno della serie animata che non sembra voler dare un attimo di respiro.

Com'era ovvio che fosse, nel mentre che la serie prosegue nella sua serializzazione d'episodio in episodio, alcune compagnie hanno iniziato a capitalizzare sulla stagione in corso con la produzione di nuovi gadget a tema estremamente apprezzati dai fan. Ebbene, questa volta ad aver fatto sussultare i fan di gioia troviamo la compagnia Genco che proprio per festeggiare l'importante ritorno di Asuna come elemento chiave all'interno della serie, ha presentato al pubblico una nuova figure a tema Sword Art Online e dedicata, per l'appunto, ad Asuna.

Come visionabile a fondo news, la figure, in scala 1/8, mette in mostra un'Asuna pronta al combattimento con la sua fidata spada e si caratterizza per un generale senso di movimento dato da capelli e vestiti, senza ovviamente dimenticare la posa. Secondo quanto annunciato dalla società, la figure è alta 24,6cm e sarà disponibile in due versioni, la standard da circa 140€ e la limited da circa 160€, il tutto con uscita fissata per ottobre 2020, seppur il prodotto sia già preordinabile.

