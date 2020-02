Presentata una magnifica statua a tema Naruto dedicata a Deidara

Nel corso di questi anni, il franchise di Naruto ha visto il sopraggiungere di numerose opere pensate per mantenere alto l'interesse di un ricco pubblico ancora fortemente legato al brand, con Boruto: Naruto Next Generations a rappresentare l'ultima grande opera che ultimamente sta facendo parecchio parlare di sé.

Nel mentre, però, tante altre compagnie continuano a sfruttare il nome della serie per portare alla luce nuovi prodotti che siano capaci d'ingolosire fan e collezionisti, il tutto nel mentre che gli utenti continuano a presentare lavori home made a tema Naruto pensati per mettere in mostra il proprio apprezzamento nei confronti del franchise.

Questa volta, ad essersi guadagnati l'attenzione del pubblico troviamo però i ragazzi d'Iron Kite Studio, compagnia da sempre specializzata nella realizzazione di statue e figure d'incredibile qualità che da molto tempo riescono a far largamente parlare di sé. Ebbene, la società ha ufficialmente presentato una magnifica statua a tema Naruto e specificatamente dedicata a Deidara. Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, l'attenzione posta nei confronti del prodotto ha del maniacale, con un risultato finale d'incredibile qualità. La statua, di cui saranno resi disponibili solo 1000 pezzi in tutto il mondo, si caratterizza per delle dimensioni a dir poco generose, ovvero 61x47x53cm, affiancate però anche da un prezzo di non poco conto, ovvero 772€ (senza contare le spese di spedizione). Secondo quanto dichiarato dalla società, l'opera - già preordinabile - sarà disponibile nel primo quarto del 2020, seppur attualmente è stata ancora rilasciata una data d'uscita ufficiale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente Netflix è finita al centro di alcune polemiche proprio per via dei sottotitoli di Naruto.