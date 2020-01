Svelata una splendida statua a tema Naruto Shippuden da oltre 300€

Quello di Naruto è un franchise a dir poco immenso che nel corso di questi lunghi anni ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere tra serie animate, manga, film, videogiochi e gadget a volontà, una quantità spropositata di prodotti che hanno permesso ai milioni di fan sparsi in tutto il mondo di non restare mai a bocca asciutta.

Effettivamente, vista l'enorme fanbase venutasi a creare dietro all'opera di riferimento, sono sempre di più le società che tentano di capitalizzare sul franchise con nuovi prodotti pensati per conquistare al cuore i collezionisti più incalliti, basti pensare al recentemente annunciato Nendoroid a tema Naruto Shippuden e dedicato a Naruto.

Parlando di Naruto Shippuden, però, ciò che è velocemente finito sulla bocca di moltissimi fan può riassumersi in un'incredibile statua specificatamente dedicata a Itachi e Sasuke. Il prodotto, targato Surge Studio e le cui immagini sono visionabili a fondo news, misura 41x28x36cm ed è venduta al prezzo - tutt'altro che indifferente - di 309€, senza contare però le spese di spedizione. Secondo quanto annunciato, la statua è già preordinabile mentre la sua uscita è stata fissata per il secondo quarto del 2020, seppur attualmente non sia stata ancora annunciata una data specifica.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Naruto Shippuden.