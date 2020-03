Svelata una splendida statua a tema Yu-Gi-Oh di Seto Kaiba e Drago Bianco Occhi Blu

Tra i numerosi franchise che nel corso di questi lunghi anni sono riusciti a guadagnarsi fama e successo in tutto il mondo, uno di quelli più famosi e apprezzati è indubbiamente Yu-Gi-Oh, l'epopea senza fine che tra anime, videogiochi, manga e ovviamente il gioco di carte collezionabili, ha saputo conquistare Oriente e Occidente

Con così tanti fan sempre pronti a supportare ogni nuova produzione legata al brand - il tutto affiancato tra l'altro da innumerevoli prodotti fanmade di gran qualità -, non dovrebbe stupire che sempre più società tentino di capitalizzare sulla serie con prodotti a tema che spesso riescono ad avere una grande presa sui collezionisti. Tra i tanti, però, questa volta sono stati i ragazzi di Kitsune Statue ad aver guadagnato l'attenzione del pubblico, i quali hanno svelato su Twitter una spettacolare statua a tema Yu-Gi-Oh.

Come potete visionare dalle immagini poste a fondo news, il prodotto si caratterizza per un'incredibile quantità di dettagli e vede il nostro Seto Kaiba pronto ad attaccare il suo avversario con Drago Bianco Occhi Blu. Secondo quanto rivelato, la statua è grande 47,2x54x46cm ed è venduta al prezzo tutt'altro che indifferente di 699€, un elevato costo che comunque non fermerà i collezionisti più accaniti. La compagnia ha fatto sapere che i preordini sono stati aperti in questi giorni, con l'uscita ufficiale del tutto attualmente attesa per il primo semestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata una nuova linea di Funko Pop a tema Yu-Gi-Oh.