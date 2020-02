Svelata una strepitosa statua a tema Dragon Ball dedicata a Vegeta in modalità Oozaru

Lo sappiamo tutti molto bene, quello di Dragon Ball è senza ombra di dubbio uno dei franchise più importanti all'interno dell'industria anime/manga giapponese, un'epopea che per decenni ha rappresentato la punta di diamante per questo vasto universo d'opere, con milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo.

Vista l'importanza del brand, non è strano che Dragon Ball abbia visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere parallele pensate per mantenere alto l'interesse di lettori e spettatori, tra anime, manga, videogiochi e gadget a non finire, il tutto con infinite compagnie che hanno continuato senza sosta a realizzare prodotti con i quali capitalizzare sul franchise con maggior forza possibile.

Questa volta, però, è stata la stessa Bandai ad essersi guadagnata la ribalta dei riflettori, il tutto tramite l'annuncio ufficiale di una nuova statua a tema Dragon Ball dedicata a Vegeta in modalità Oozaru. Come potete infatti visionare tramite il video disponibile a fondo news, l'opera è alta la bellezza di 310mm e si caratterizza per innumerevoli dettagli che la renderanno assai pregiata agli occhi di molti collezionisti. Come facilmente immaginabile, il tutto viene venduto a un prezzo piuttosto elevato seppur non proibitivo, ovvero 17.000 Yen (traducibili in circa 170 dollari, tasse d'importazione escluse). Per il momento non è ancora stato reso noto quando il tutto sarà disponibile per i preordini, ma la compagnia ha fatto sapere che novità in tal senso giungeranno presto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni Dragon Ball Super ha fatto molto parlare di sé per via del suo "particolare" doppiaggio portoghese.