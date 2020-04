Svelata una stupenda statua a tema Dragon Ball Super da oltre 400€

Quando si parla di produzioni che nel campo di anime e manga rappresentano delle vere e proprie pietre miliari, risulta impossibile non andare a pensare a quel Dragon Ball che per interi decenni ha infiammato - e sta infiammando tutt'ora - i cuori di milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del globo.

Tra videogiochi, manga, anime, film, gadget e chi più ne ha più ne metta, il franchise è velocemente divenuto uno dei più seguiti e apprezzati dell'industria, un indiscusso successo che ha ovviamente portato innumerevoli società a tentare di capitalizzare al meglio sul tutto portando alla luce prodotti di gran qualità pensati per conquistare fin dal primo sguardo i collezionisti più accaniti.

Questa volta, però, ad aver stregato lettori e spettatori troviamo i ragazzi di due diverse compagnie, ovvero Xceed e Ofubito, i quali hanno collaborato per portare alla luce una nuova e splendida statua a tema Dragon Ball Super che saprà fare la gioia di moltissimi utenti. Come visionabile tramite le immagini a fondo news, infatti, il lavoro si caratterizza per un'attenzione ai dettagli che ha del maniacale, con i nostri tre Super Saiyan intenti a darsele di santa ragione. Il prodotto si caratterizza inoltre per delle dimensioni davvero generose, ovvero 58x38x75cm, e anche per un prezzo tutt'altro che economico, ovvero 456€ senza considerare i costi di spedizione. Secondo quanto svelato, la statua verrà rilasciata nell'agosto 2020 e i preordini verranno ufficialmente aperti molto presto, seppur ancora non sia stata annunciata una data specifica.

