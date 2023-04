Svelata la tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh, con le carte dei protagonisti dell'anime!

Il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! è partito in pompa magna grazie alla nostalgica Collezione Leggendaria del 25° anniversario del TCG, tutta incentrata sui primissimi set del gioco di carte collezionabili. In parallelo, però, Konami ha annunciato la Tin del 25° anniversario: Eroi Duellanti, un interessante prodotto a spasso tra presente e passato.

Come potete vedere dall'immagine della Tin che trovate in calce, questa segue tutti i protagonisti dell'anime di Yu-Gi-Oh!, partendo da Yugi Muto e dal Faraone e passando per Jaden Yuki (il protagonista di Yu-Gi-Oh! GX), per Yusei Fudo di Yu-Gi-Oh! 5D's, per Yuma Tsukumo di Yu-Gi-Oh! ZEXAL, per Yuya Sakaki di Yu-Gi-Oh! ARC-V, per poi terminare con Yuga Ohdo, personaggio principale del recente Yu-Gi-Oh! SEVENS. Il prodotto sarà lanciato il 7 settembre negli Stati Uniti e, con ogni probabilità, anche in Europa.

La particolarità di queste tin è che esse si concentreranno sulle Rare Segrete Prismatiche, una rarità introdotta da poco tempo nel GCC di Konami e per ora limitata proprio alle tin da collezione. Per questo, la compagnia giapponese ha deciso di raddoppiare il numero di Rare Segrete Prismatiche in ogni scatoletta metallica, passando da 3 a ben 6 carte prismatiche per tin.

A queste si uniscono 6 carte Ultra Rare, 3 carte Super Rare, 3 carte Rare e 36 carte comuni. Queste carte saranno divise in tre Mega Pack da 18 carte ciascuno, contenenti dunque 2 carte Rare Segrete Prismatiche, 2 carte Ultra Rare, 1 carta Super Rara, 1 carta Rara e 12 carte Comuni. La cardlist del Mega Pack sarà enorme, perché comprenderà più di 300 carte diverse provenienti da set recenti come Battaglia del Chaos, Forza Dimensionale, Esplosione Alaoscura, Maestri di Tattica e I Grandiosi Creatori.

Infine, in ogni Tin del 25° Anniversario troverete una carta in Rarità Segreta del Quarto di Secolo, la rarità esclusiva del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!: la carta Segreta del Quarto di Secolo sarà scelta casualmente tra uno dei sedici mostri che decorano i lati della tin stessa, tra cui possiamo vedere il Mago Nero, Exodia il Proibito, il Drago Nero Occhi Rossi, NEOS Eroe Elementale, il Drago Arcobaleno e il Cyber Drago.