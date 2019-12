Svelata con un trailer la premiere per il nuovo anime dedicato a Sakura Wars

SEGA ha approfittato di un live streaming per rilasciare alcune nuove informazioni sull'attesissimo adattamento anime di Shin Sakura Taisen (Project Sakura Wars), nuovo interessante videogioco atteso su Playstation 4, novità a cui ha fatto seguito anche un nuovo video dell'opera visionabile a fondo news.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che la premiere dell'anime è stata fissata per aprile 2020. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per annunciare che l'opera animata presenterà anche il Moscow Assault Force. Altre novità sull'opera giungeranno all'interno della prossima presentazione in streaming del progetto.

Come precedentemente annunciato, Manabu Ono è stato posto alla direzione dell'anime mentre Tatsuhiko Urahata si sta occupando dello script. Inoltre, vari doppiatori che stanno lavorando al videogioco parteciperanno anche alla serie animata. L'annuncio ufficiale di un anime a tema Sakura Wars era arrivato insieme a un trailer che aveva saputo incuriosire molti fan dell'opera videoludica.

Inoltre, il sito web dedicato all'adattamento teatrale del videogioco ha svelato i membri principali del cast che lavoreranno all'opera, ovvero:

Rina Takahashi nel ruolo di Hatsuho Shinonome

Yui Kanchiku nel ruolo di Azami Mochizuki

Juri Hirayu nel ruolo di Anastasia Parma

Natsume Oki nel ruolo di Claris

L'opera teatrale, intitolata Shin Sakura Taisen the Stage, si svolgerà presso la Sōgetsu Hall di Tokyo dal 5 all'8 marzo per un totale di otto spettacoli. Eiji Torakawa è il regista e Masahiro Norimine è responsabile della coreografia.