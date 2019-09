Svelata ufficialmente la data di arrivo di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods!

Era nell'aria, ma la data di arrivo di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods non era ancora stata rivelata precisamente. Sin dalle prime anticipazioni, l'ultima stagione dell'anime di Nanatsu no Taizai era programmata per un generico "ottobre 2019", senza mai svelare il giorno di uscita. Ora però è arrivata questa fondamentale informazione.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods sarà in onda dal 9 ottobre, mercoledì alle 17:55 ora giapponese su TV Tokyo e alle 0:59 del giorno successivo su BS TV Tokyo. Il titolo ufficiale giapponese è Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin e vedrà il ritorno di Meliodas ed Elizabeth, i quali, insieme ai Seven Deadly Sins e agli altri compagni del regno di Britannia, dovranno affrontare l'ultima battaglia.

Questa sarà la prima (e unica) stagione prodotta dallo studio DEEN, che si occuperà delle animazioni dopo il passaggio di consegne dall'A-1 Pictures, il quale invece si era occupato di tutti gli episodi precedenti e del film. Ritorneranno figure importanti come il regista Susuwu Nishizawa e recentemente è stata rivelata l'opening di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods con un trailer apposito.

Secondo alcune voci, la produzione di questa terza stagione di The Seven Deadly Sins sarebbe in difficoltà.