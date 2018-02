Svelata una copertina alternativa per il quinto volume del manga di Dragon Ball Super

Tra pochi giorni, precisamente a partire dal prossimo 2 marzo, verrà pubblicato il quinto volume delle avventure cartacee di, sceneggiate da Akira Toriyama e illustrate dal suo discepolo Toyotaro. Dal Giappone emerge una bellissima copertina alternativa di un'edizione variant del volumetto.

A differenza della (altrettanto splendida) cover originale, la copertina del Volume 5 di Dragon Ball Super è interamente dedicata a Trunks. Il giovane viene raffigurato in versione Super Saiyan di secondo livello e brandisce la sua iconica spada avvolta di una luce azzurra: per chi conosce già gli eventi narrati nella saga con Goku Black e Zamasu, anticipata dalla versione anime della serie, si tratta dell'energia della Sfera Genkidama convogliata nella lama del Saiyan, che utilizzerà per sconfiggere il potente Merged Zamasu.

Trunks è anche attorniato da un'aura azzurrina, che dovrebbe corrispondere proprio all'energia di tutti i terrestri e i suoi amici che hanno deciso di supportarlo nello scontro finale contro Zamasu. L'illustrazione ricorda un po' anche il Super Saiyan Ikari, detto anche Super Saiyan Rage, che ha esordito nell'anime di Dragon Ball Super come una sorta di via di mezzo tra il Super Saiyan Dai San Dankai e il Super Saiyan Blue, pur non avendo in alcun modo poteri o aura divini.

Ricordiamo che, nel mese di aprile, Star Comics porterà in Italia il quarto volumetto di Dragon Ball Super, mentre domani uscirà il secondo tankobon della splendida iniziativa del Full Color.