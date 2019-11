Svelata l'uscita del film documentario dedicato al director di In questo Angolo di Mondo

Il sito web ufficiale dedicato a In This Corner (and Other Corners) of the World, film animato diretto da Sunao Katabuchi e rivelatosi capace di riscuotere un ottimo successo soprattutto in Giappone, ha rivelato nuove informazioni relative al film documentario che vedrà come protagonista proprio il director della pellicola.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che il documentario - della lunghezza di 95 minuti - verrà rilasciato nelle sale nipponiche il 13 dicembre 2019, per poi giungere su iTunes, Amazon Prime Video, Google Play e Hikari TV il 18 dicembre 2019. Secondo quanto svelato, il lavoro metterà in mostra le varie fasi del processo di produzione di In This Corner (and Other Corners) of the World, la versione estesa del film animato tratto dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Fumiyo Kouno.

Inoltre, è stato annunciato che il documentario seguirà anche tutte le vicende lavorative che hanno coinvolto Katabuchi durante le ricerche compiute per la realizzazione della pellicola. La versione estesa dell'opera vedrà il sopraggiungere di un nuovo personaggio, Teru, una donna che Suzu incontrerà all'interno di un quartiere a luci rosse, e la premiere del tutto è attualmente fissata in Giappone per il 20 dicembre 2019.

Inizialmente l'opera sarebbe dovuta uscire nel dicembre 2018, ma a causa di alcune difficoltà incontrate nel pieno dei lavori, il tutto è stato spostato di un anno, decisione presa al fine ultimo d'offrire ai fan un prodotto all'altezza delle aspettative. Secondo le dichiarazioni, questa versione estesa conterrà infatti ben 30 minuti di contenuti inediti.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata al film In questo Angolo di Mondo.