Svelata una versione alternativa dell'opening di Sword Art Online: War of Underworld

La terza stagione di Sword Art Online è oramai entrata nel focus della seconda metà dell'arco narrativo Alicization, intitolato War of Underworld, un susseguirsi d'episodi che hanno saputo galvanizzare l'utenza con colpi di scena ed inaspettati eventi che hanno portato molti a chiedersi come andranno proseguendo le vicende narrate.

L'ultima puntata della serie ha però rappresentato le basi per un nuovo punto di partenza all'interno della stagione, la cosiddetta "Alicization Exploding", e al fine ultimo di rendere ancor più chiaro questo cambio di rotta, lo staff al lavoro sull'opera ha realizzato una nuova versione alternativa dell'opening che abbiamo potuto ascoltare fino a questo momento.

La canzone che fa da sfondo alle scene dell'opening continua a essere la splendida "Resolution" a cui ha lavorato Haruka Tomatsu, ma gli occhi più attenti potrebbero aver sicuramente notato qualche importante cambiamento. Il video montaggio che segue le note della musica, infatti, ha messo in mostra alcune sostanziali differenze che sembrerebbero indicare un oramai imminente ritorno di Kirito, il quale dovrebbe quindi essere vicino al poter finalmente tornare in azione, ma non sono mancate neanche novità relative ad Asuna, Sinon e Suguha. Sembrerebbe insomma che le prossime puntate di War of Underworld daranno modo a molti volti oramai noti di tornare in prima linea. Dopotutto, giusto recentemente era già stato annunciato che Sword Art Online War of Underworld avrebbe visto importanti ritorni.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Sword Art Online War of Underworld.