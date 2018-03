Svelata la data di esordio ed il numero di episodi di cui si comporrà Steins;Gate 0

Solo qualche giorno fa, se ricordate, avevamo segnalato le perplessità dei fan riguardo il numero di episodi di cui dovrebbe comporsi l’imminente trasposizione animata di. Ebbene, nelle ultime ore due noti retailer nipponici hanno finalmente fugato ogni dubbio sull'argomento.

Come rivelato da Sofmap e Neowing, che hanno recentemente aperto i preordini del sesto ed ultimo blu-ray della serie (la cui uscita sul mercato nipponico è attualmente prevista per novembre 2018), l’anime di Steins;Gate 0 dovrebbe comporsi di ben 23 episodi, più uno che verrà incluso solo ed esclusivamente nell’edizione home video e che di conseguenza non andrà in onda.

Sempre nelle ultime ore è stato poi rivelato che Steins;Gate 0 esordirà ufficialmente sul circuito televisivo nipponico il prossimo 11 aprile. Stando a quanto svelato nel corso di una recente intervista, la serie dovrebbe proporre due diverse route narrative: una sarà dedicata a Mayuri, personaggio già comparso nella serie originale di Steins;Gate, mentre l’altro routerà attorno ad Amadeus.

Diretto da Kenichi Kawamura (Qualidea Code, SoniAni: Super Sonico the Animation) presso lo studio d’animazione White Fox (Girls' Last Tour, Re:ZERO -Starting Life in Another World-), Steins;Gate 0 è sceneggiato da Jukki Hanada (Love Live! Sunshine!!, Nichijō), che già aveva curato la sceneggiatura della serie originale. Tomoshige Inayoshi (Buddy Complex, Battle Spirits: Sword Eyes), character designer di della prima serie, curerà anche i disegni del nuovo anime.

Tratto originariamente da una visual novel di successo sviluppata da 5pb., l’anime originale di Steins;Gate si compone di 24 episodi, più uno speciale che appunto introduce la trama di Steins;Gate 0 ed un OAV. La serie è disponibile anche in Italia grazie all’editore emiliano Dynit, che recentemente ha anche pubblicato il film d’animazione collocato cronologicamente dopo i fatti dell’episodio 24.