Svelate novità per la seconda metà della quarta stagione di My Hero Academia

L'epopea di My Hero Academia sta dando parecchie soddisfazioni ai fan, i quali stanno venendo bombardati di nuovi contenuti a riguardo. Non solo il manga continua la sua corsa affiancato dalla quarta stagione della serie anime, ma allo stato attuale è atteso anche un nuovo film e un chiacchierato videogioco a tema.

Insomma, c'è molta carne al fuoco per il pubblico, mentre le nuove puntate di My Hero Academia continuano a far discutere gli spettatori. La quarta stagione dell'anime è ancora ben lontana dall'essere conclusa e anzi, sono ancora tanti i colpi di scena attesi dai fan per quella che sarà la seconda metà della produzione. Dopotutto, vi è ancora tutto un altro arco narrativo da dover trattare e le aspettative a riguardo sono altissime.

Ebbene, sulla pagina Twitter WSJ_Manga sono state condivise nuove informazioni sull'opera, novità relative a una nuova canzone che fungerà da main-theme della serie e che a quanto pare verrà condivisa con il sopraggiungere del Festival Culturale. Sì, siamo giunti a una fase importante della storia e se avete letto il manga, saprete bene cosa ciò significa. Per il momento non è stato ancora rivelato quando la serie riprenderà con la sua consueta programmazione, ma a quanto pare i fan si aspettano un rilascio delle puntate abbastanza repentino.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che le varie puntate di My Hero Academia Stagione 4 sono disponibili su VVVVID. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dell'undicesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.