Svelate novità sulla versione Director's Cut di Re:Zero - Starting Life in Another World

Quella di Re:Zero - Starting Life in Another World è un'apprezzata serie light novel nipponica scritta da Tappei Nagatsuki che nel corso degli anni ha saputo riscuotere sempre più successo, arrivando infine ad essere trasposta in una vera e propria serie animata rivelatasi capace d'attirare ancor più attenzioni.

L'anime ha infatti saputo raccogliere attorno a sé innumerevoli spettatori, al punto tale che poco dopo la sua conclusione è stata ufficialmente confermata una seconda stagione di Re:Zero Starting Life in Another World. Eppure non tutti sono stati pienamente soddisfati dell'opera e anzi, in molti hanno espresso qualche perplessità in merito ad alcune scene viste nel corso della serie.

Ebbene, alle critiche è giunta una risposta ufficiale, concretizzatasi nella conferma di Re:Zero -Starting Life in Another World- Director's Cut, versione rivista e corretta della serie che rappresenterà una sorta di mega-recap di tutto ciò che abbiamo visto con però scene aggiuntive e nuove informazioni pensate per far comprendere meglio il perché di determinati eventi e motivazioni. Su Twitter, inoltre, è stato anche svelato che la "nuova" serie sarà composta da un totale di 13 episodi.

Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che Re:Zero Starting Life in Another World ha visto il sopraggiungere di un'OVA rappresentante un vero e proprio prequel dell'opera originale.