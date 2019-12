Svelate nuove informazioni sulla colonna sonora di Fate/Stay Night: Heaven's Feel III

Di Fate/Stay Night Heaven's Feel III Spring Song abbiamo già parlato in varie occasione, attesissima produzione cinematografica animata che rappresenterà il terzo capitolo di una trilogia dedicata all'epopea di Fate/Stay Night che nel corso di questi ultimi anni ha saputo riscuotere un enorme successo in Giappone.

Ebbene, Aniplex ha deciso di svelare alcune nuove informazione sulla produzione concentrandosi in particolar modo sulla colonna sonora che il lungometraggio sfoggerà. Andando più nel dettaglio, è stato rivelato che Aimer si occuperà di cantare il main theme del film, un annuncio che ha fatto la felicità di molti visto e considerato che Aimer lavorò anche alle ottime main theme delle due precedenti pellicole. Inoltre, è stato svelato che anche Yuki Kajiura, dopo aver composto e prodotto le theme song dei primi due film, si occuperà di composizione e produzione della main theme di quest'ultima opera. La canzone s'intitolerà Haru wa Yuku e uscirà in qualità di 18° singolo di Aimer il 25 marzo 2020.

Fate/Stay Night Heaven's Feel III Spring Song uscirà nelle sale nipponiche nella primavera del 2020, seppur allo stato attuale non sia ancora stata annunciata una data precisa. Secondo quanto precedentemente annunciato, Tomonori Sudo è stato posto come director dell'opera, il tutto affiancato da Takahiro Miura per il lavoro sugli storyboard. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye sono stati rilasciati vari trailer dedicati a Fate/Stay Night Heaven's Feel III Spring Song.