Svelate nuove informazioni sulla colonna sonora della quinta stagione di Food Wars!

Food Wars! è indubbiamente un'opera peculiare che sta vivendo ben più a lungo di quanto ci si sarebbe potuto inizialmente immaginare, soprattutto se si considera che dopo la conclusione del manga, la popolarità dietro alla produzione è andata velocemente calando anche nei confronti dell'adattamento animato.

In molti pensavano infatti che la quarta stagione sarebbe stata l'ultima, un insieme d'episodi che avrebbero dovuto velocizzare vari avvenimenti per permettere l'effettiva conclusione della storia, ma le cose sono andate diversamente e - per la gioia dei fan - la produzione ha continuato per la sua strada prendendosi i tempi necessari per poter narrare tutto con la giusta calma e chiarezza, probabilmente anche al fine ultimo di portare alla luce una conclusione delle vicende più apprezzabile rispetto a quella del manga, la quale aveva lasciato scontenti moltissimi lettori.

Dopotutto, Food Wars continua a ottenere prodotti collaterali che riescono a far largamente parlare di sé, segno della fama che l'opera continua a possedere, una fama che ha permesso di portare alla concretizzazione di una quinta e ultima stagione attualmente attesa per aprile 2020 e che andrà a chiudere definitivamente la storia della saga. Ebbene, attraverso Twitter, sono state rilasciate alcune nuove informazioni su opening ed ending theme del tutto. Infatti, è stato reso noto che nano.RIPE si occuperà dell'opening mentre l'artista Mai Fuchigami penserà alla musica di chiusura.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che la quinta stagione di Food Wars si era mostrata in una key visual pubblicata tempo addietro e che potete trovare sulle nostre pagine.