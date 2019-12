Svelate nuove informazioni sulla premiere di Brand New Animal

Studio Trigger's "BNA" (Brand New Animal) TV anime premieres on Fuji TV in April. The cast will include Sumire Morohoshi, Yoshimasa Hosoya, Maria Naganawa and Kaito Ishikawa.https://t.co/nxCg29pqqhhttps://t.co/NSriIWJXSS pic.twitter.com/aTEeh4h4nr