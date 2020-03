Svelate nuove informazioni sulle prossime opening ed ending theme di Boruto

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi mesi Boruto: Naruto Next Generations, ultima produzione legata al franchise di Naruto, ha fatto largamente parlare di sé, in particolar modo grazie al suo adattamento animato recentemente giunto al tanto atteso e chiacchierato arco narrativo dei Banditi Mujina.

Le nuove avventure di Boruto hanno infatti visto il nostro ninja e i suoi amici in una situazione quantomeno peculiare, ritrovatisi sotto copertura in una pericolosa prigione per cercare i piani che i Banditi Mujina stanno preparando ai danni del Villaggio della Foglia. Ebbene, al fine ultimo di mettere ancora più in mostra l'importanza del nuovo arco narrativo dell'opera, che di fatto rappresenta un altro punto di partenza per la serie da cui andranno delineandosi importanti sviluppi, sono recentemente giunte alcune informazioni su quelle che saranno le nuove opening ed ending theme della serie.

Andando più nel dettaglio, è stato infatti reso noto che entrambe le nuove canzoni stanno venendo realizzate dalla rock band Seven Billion Dots, gruppo già famoso nell'ambiente anime per essersi occupato della scrittura delle varie canzoni utilizzate per l'adattamento animato di Granblue Fantasy. Secondo quanto annunciato, entrambe le canzoni dovrebbero giungere nel corso d'aprile 2020, seppur attualmente non sia stata ancora data una data specifica.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stata svelata la nuova promo del 146° episodio di Boruto Naruto Next Generations. Inoltre, nel corso di questi ultimi giorni i fan si sono lasciati andare in numerosi elogi per il lavoro d'animazione posto nell'ultima puntata della serie.