Svelate nuove informazioni sulla seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War

Come probabilmente saprete, recentemente vi abbiamo parlato di Kaguya-sama Love is War, manga dal gusto spiccatamente comico concretizzatosi grazie all'attento lavoro di Aka Akasaka che dopo aver fatto presa sul pubblico nipponico, ha conquistato anche l'Occidente con un adattamento animato largamente apprezzato.

La produzione anime ha infatti visto la conclusione della prima stagione, con ottimi riscontri da parte dei fan che hanno così portato all'annuncio ufficiale di una seconda stagione che avrebbe permesso a tutti gli interessati d'incontrare nuovamente i tanti personaggi della produzione. Ebbene, dopo la pubblicazione di un nuovo video promozionale che ci ha permesso di dare un primo sguardo alle nuove vicende che verranno narrate nella nuova mandata d'episodi, lo staff al lavoro sulla produzione ha svelato qualche informazione aggiuntiva sulla sua attesa opera.

Andando più nel dettaglio, sono state rivelate alcune novità relative alla colonna sonora di Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunōsen). In particolare, lo staff ha confermato che Masayuki Suzuki - dopo aver già lavorato all'opening theme della prima stagione della serie - si occuperà dell'opening theme dell'opera, intitolata "Daddy! Daddy! Do!" insieme ad Airi Suzuki.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane sono state svelate informazioni anche in merito al numero d'episodi della seconda stagione di Kaguya-sama Love is War.