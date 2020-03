Svelate nuove informazioni sulla serie anime The 8th son? Are you kidding me?

Nel corso di queste ultime settimane vi abbiamo più volte parlato di The 8th son? Are You Kidding Me?, serie animata tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Y.A., interessante opera che fin dal primissimo annuncio è riuscita ad attirare l'attenzione di moltissimi curiosi.

Ebbene, il sito web ufficiale dedicato all'opera ha rilasciato alcune nuove informazioni sulla serie relative, nello specifico, all'uscita Blu-ray. Secondo quanto annunciato, infatti, la produzione animata potrà contare di un'uscita in formato Blu-ray che conterrà al suo interno i 12 episodi della serie e atteso per il 26 agosto 2020. Inoltre, il cofanetto presenterà al suo interno varie chicche esclusive, ovvero il nuovo romanzo originale realizzato da Y.A., il manga "Shinnyū Shain Wendelin" (New Employee Wendelin) e un'illustrazione disegnata direttamente dal character designer dell'anime, ovvero Fuzichoco.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la produzione segue le vicende di Shingo Ichinomiya, giovane impiegato per una società commerciale che, un giorno, si risveglia improvvisamente nei panni di un bambino, ma non uno qualsiasi. Egli è infatti l'ottavo figlio di una nobile famiglia che vive in un mondo fantasy ricco di possibilità e insidie, una posizione che gli consentirà di vivere una vita decisamente diversa da quella a cui si era oramai abituato.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete anche trovare vari trailer dedicati a The 8th son? Are you kidding me?, con Crunchyroll che ha annunciato di essere intenzionata a pubblicare la serie in simulcast con la release nipponica.