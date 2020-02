Svelate le nuove uscite home video di Koch Media, tra ONE PIECE Stampede e Lupin III

Com'è oramai consuetudine da parte di Koch Media, attraverso un comunicato ufficiale recentemente rilasciato, la famosa compagnia ha svelato quelle che saranno le prossime uscite home video italiane in arrivo, una serie di nuove opere che verranno presto rese disponibili a tutti gli interessati.

Qui di seguito potete leggere tutte le novità che arriveranno presto ad arricchire le nostre librerie:

ONE PIECE: Stampede - Il Film (19 marzo 2020)

"Eccoci alla più grande festa del mondo dei pirati: la Fiera Mondiale Pirata! Luffy e la ciurma di pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito di Buena Festa, l’Organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica... Tutti sono accorsi con lo stesso obiettivo: mettere le mani sul tesoro lasciato da Gold Roger, il Re dei Pirati. Ma ancora nessuno di loro è a conoscenza delle reali intenzioni di Festa e delle trappole che questi ha in serbo per loro! La corsa per conquistare l’ambito tesoro è ufficialmente iniziata!"

Il cofanetto, che verrà reso disponibile sia in DVD che blu-ray e Steelbook BD, conterrà al suo interno 5 Special Cards raffiguranti i nostri pirati preferiti. L'edizione, inoltre, sfoggerà anche un secondo doppiaggio esclusivo con Gigi Rosa nel ruolo del protagonista Luffy, il tutto affiancato infine da uno speciale dedicato al doppiaggio dell'opera con Renato Novara, Emanuela Pacotto e Maurizio Merluzzo intitolato "In sala doppiaggio". Vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione dedicata a ONE PIECE Stampede.

Lupin III: La seconda serie - Vol. 1 (19 marzo 2020)

"Non c’è limite alle imprese di Lupin III: il ladro più famoso del mondo si esibirà in una serie di prodezze degne di un prestigiatore. Affiancato dagli immancabili Jigen, Goemon e Margot, l’astuto ladro si troverà coinvolto in situazioni ad alto rischio che lo porteranno in giro per il mondo. Furbo, brillante, coraggioso e burlone, Lupin III sarà inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato e a situazioni rocambolesche."

Il cofanetto, che verrà reso disponibile in formato DVD (con dieci dischi) e blu-ray (con sei dischi), conterrà al suo interno varie chicche, ovvero le sigle originali della serie affiancate da quelle italiane, il tutto affiancato da un booklet a colori con le sinossi degli episodi, gallery di illustrazioni, fondali e disegni preparatori.

Carletto il Principe dei Mostri - Stagione 1 (19 marzo 2020)

"Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani. Un'avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze."

Il cofanetto, disponibile solo in DVD per un totale di otto dischi, conterrà al suo interno anche le sigle italiane dell'opera accompagnate da un booklet a colori di 32 pagine corredato da rari disegni preparatori originali e gallerie dei fondali.