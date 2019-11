Svelate varie succose informazioni sulle theme song della quarta stagione di Haikyu!

Nonostante l'epopea cartacea di Haruichi Furudate, conosciuta come Haikyu!, sia oramai nel pieno del suo arco narrativo conclusivo, moltissimi fan sono in spasmodica attesa di poter continuare a vivere le accese partite della loro squadra preferita grazie alla quarta stagione della serie animata.

L'opera a tema sportivo è infatti divenuta rapidamente un successo di critica e pubblico che ha saputo conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, un successo che non accenna a volersi fermare, e con l'uscita sempre più vicina della nuova stagione, i fan si stanno mostrando sempre più impazienti e desiderosi di notizie. Magari qualche nuovo arrivato potrebbe restare da tanta positività, ma in realtà un simile hype appare assai giustificato se si pensa che Haikyu è stata eletta come miglior serie sportiva di sempre da parte dei fan.

Ebbene, un nuovo aggiornamento è arrivato direttamente grazie ad ANN, un'interessante notizia legata alla colonna sonora che avremo modo di ascoltare con le future puntate della serie. Andando più nello specifico, è stato svelato che Burnout Syndromes, dopo essersi occupato delle theme song della seconda e terza stagione di Haikyu!, tornerà ancora una volta per lavorare all'opening theme della produzione, intitolata PHOENIX. Inoltre, CHICO e Honeyworks stanno attualmente collaborando per l'ending song, intitolata "Kessen Spirit" (Spirit of Decisive Battle).

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che giusto recentemente sono stati svelati due nuovi personaggi aggiuntisi al cast di Haikyu!.